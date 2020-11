Palermo in uno scatto

È stato facile, stamattina, sintetizzare Palermo in un solo scatto. Rifiuti ingombranti lasciati sul marciapiedi dai soliti incalliti incivili, un lago che si è formato per la pioggia e per i tombini completamente otturati (la cui manutenzione praticamente non esiste), a beneficio dei pedoni costretti a fare una specie di slalom. E, sullo sfondo, i contenitori dei rifiuti strapieni perché, per un rimpallo di responsabilità, non vengono svuotati. Tutto questo in via Uditore. Così è ridotta la città che un tempo era chiamata "felicissima". Però... abbiamo la linea del bus 101 che funziona!