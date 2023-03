La Palermo degli "gnuri"

A Palermo tocca constatare che ancora nel 2023 siano in circolazione cavalli e carrozze come nel medio evo che talvolta lasciano per strada tracce inequivocabili del loro passaggio, come documentato nella foto allegata.

Frequento il centro e mi capita sovente di vedere cavalli che urinano per strada, tipicamente nei pressi dei Quattro Canti e vicino alla fontana del Garraffo in via Vittorio Emanuele, a cui si aggiunge lo "gnuri" di turno che svuota nei mini cassonetti della spazzatura il raccoglitore portatile dello sterco del cavallo.

Questi personaggi altro non fanno che deturpare l'ambiente palermitano contribuendo a renderlo ancora più invivibile. Questo tipo di presenze sono ormai anacronistiche e sorpassate dalla storia e dalla civiltà. Ma purtroppo a Palermo vengono tollerati dalla politica con i cittadini che ci trastulliamo nella beata attesa del nulla.