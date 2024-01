Palermo e l'incanto della sera

Gallery











Che sia di giorno o di sera, ho visto e vedo sempre flotte di persone col naso all'insù e lo stupore negli occhi per le bellezze di Palermo, sopratutto per quanto riguarda il centro storico e il percorso Arabo Normanno. Ho anche ascoltato un turista italiano estasiato mentre comunicava con un suo caro al telefono, che la bellezza che c'è in questa città, non l'ha mai vista in città come Roma, Firenze e Verona. E poi ne vogliamo parlare della magia della sera? In queste immagini lo spettacolo dei Quattro Canti di Città, da sempre crocevia di scambi e di bellezze del popolo palermitano, e che di qua passa.

Giovanni Platania