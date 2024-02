Via della Libertà · Libertà

Via della Libertà · Libertà

Gallery

















Anche Palermo celebra il suo carnevale, partendo dall'asse viario di Via Libertà fino d'arrivare al Teatro Massimo, gli studenti di ogni ordine e grado, hanno colorato per un giorno, nella giornata di domenica, parte del centro storico, con la loro sfilata in costume. Foto di Giovanni Platania