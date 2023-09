Gallery













Palermo città patrimonio Unesco per il degrado. Di seguito alcune prerogative che farà si che la città di Palermo venga prescelta: Città invasa dai rifiuti come nessuna, alberi non potati diventati secolari, strade della città percorribili solo con dei fuoristrada (si fa fatica a trovare una sola strada percorribile eccetto via Libertà), segnaletica stradale sull’asfalto e strisce pedonali inesistenti (non più visibili), marciapiedi dissestati, invasi da escrementi e urine dei cani e attività di ristorazione all’aperto sui marciapiedi in quantità industriale. Praticamente non usufruibili. Cura e incremento del verde pubblico come nessun’altra. Esempi: massimo impegno per la crescita delle sterpaglie in tutti i marciapiedi della cittadina (addirittura alcune non più rimovibili con il decespugliatore ma occorre la motosega), essiccazione prati e piante delle aree a verde che vengono curate, ville pubbliche in stato di abbandono e dissestate etc.etc.

Caos e far west stradale mai visto con annessa mancanza di direzione e pattugliamento del traffico. Sosta selvaggia la più indescrivibile che possa esistere e tanto altro. In tutto questo fa da cornice la mancanza di rispetto per il bene comune e l’inciviltà. Praticamente abbiamo già vinto. Per tutto questo impegno per il prestigio della città mi sembra doveroso , come da notizia divulgata dalla stampa, che il Sindaco della città di Palermo e tutta la sua giunta si raddoppino gli emolumenti!