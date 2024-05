Attenzione, segnalo la presenza di buche nell'asfalto in via Petrarca, non segnalate e molto pericolose per chi transita in moto o in bici. Alla luce della tragedia da poco accaduta che ha causato una vittima, si chiede alle Amministrazioni competenti di intervenire in maniera urgente, onde evitare un altro disastro. Una città ormai persa, vergogna. Un cittadino deluso, arrabbiato e nauseato.