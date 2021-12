Palermo piena di buche, Ilardi (terza circoscrizione): "Intervengano i volontari dei vigili del fuoco"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo piena di buche, il consigliere della terza circoscrizione Alfredo Ilardi invia una nota scritta al comune di palermo: "Perché non attivare i volontari dei vigili del fuoco e ripristinare le buche con le buste di asfalto? non mi sembra opportuno impegnare le forze dell'ordine piantonate in vari punti della città, onoriamo la divisa, i nostri eroi possono fare altro e non meritano di stare fermi a piangere le mancanze dell'amministrazione che dimentica palermo giorno dopo giorno. Chiediamo supporto alle associazioni di volontariato, protezione civile,anvvfc palermo città e altri enti di competenza, tutti dobbiamo collaborare per rimediare alle incompetenze di questa amministrazione. si ringraziano le forze dell'ordine, i vigili del fuoco".