L'ennesima emergenza rifiuti e l'appello: "Palermitani, svegliatevi!"

Ed eccoci qui a commentare l'ennesima emergenza rifiuti. Puntuale come un orologio svizzero, con il primo caldo e l'arrivo dei turisti, la città si ritrova nuovamente invasa dai rifiuti. La Rap, ovviamente, si è affrettata a diramare il comunicato con cui giustifica i disservizi, limitandosi ad un copia e incolla di comunicati già pubblicati centinaia di volte ad ogni emergenza. Vi risparmio la lettura, il riassunto è "manca personale, mancano i mezzi". Insomma il solito urlo disperato di una società allo sbando che conta già 1.500 unità e svariati mezzi. Dalla politica tutto tace, il sindaco che si era lanciato in sperticate promesse elettorali e minacce di togliere il servizio di raccolta rifiuti alla società, per affidarlo ai privati, si è assopito sulla poltrona che occupa. Ma non è né della Rap né della politica che oggi voglio parlare.

Mi voglio rivolgere ai cittadini palermitani, sperando che abbiano un moto di orgoglio e di affetto verso la propria città. Vi esorto a non vivere passivamente, come normalità, ciò che non lo è. Non vivete come normale dover attraversare la strada perché il marciapiede è impraticabile per via dei rifiuti. Non pensate che sia normale guidare in strade piene di buche, che mettono a repentaglio la nostra sicurezza. Non pensate che sia normale vivere una città dove la manutenzione è inesistente e che si allaga alle prime piogge o dove non si potano alberi e aiuole, trasformando la città in una giungla. Non vivete come normale una città dove i mercati rionali vengono fatti "dentro" casa della gente, con camion e bancarelle parcheggiate sui marciapiedi dissestati. Non pensate sia normale stare ore bloccati nel traffico. Per questo e tanti altri motivi vi dico, palermitani, non rassegnatevi. Ribellatevi alle ingiustizie e alla malagestione e manifestiamo pacificamente la nostra indignazione giornalmente. Facciamo capire che non è questo il futuro della nostra terra e che non accettiamo più passivamente ciò che ci circonda. La nostra terra è quella che desideriamo noi, non quella che ci impongono di vivere.