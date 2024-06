Il palazzo di giustizia e il degrado invisibile dalla gente in giacca e cravatta

Gallery





Sono di Palermo, ma per lavoro vivo fuori. Come ogni volta che torno giù, e tornerò sempre nonostante tutto, vedo degrado e inciviltà ovunque. Adesso io mi chiedo, com'è possibile che davanti al palazzo di giustizia bisogna assistere a un degrado del genere? Eppure tutte le mattine al bar di fronte al palazzo si siedono autorità, gente che conta, avvocati e gente comune. Nessuno si accorge di niente? E infine, prima di piantare gli alberi che hanno bisogno d’acqua, meglio fare un impianto idrico. O meglio ancora mettere delle palme che non hanno bisogno d’acqua