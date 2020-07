Che fine ha fatto la Palazzina Cinese?

Sono un giovane palermitano che nelle prossime settimane avrebbe voluto visitare la Palazzina Cinese. Tuttavia, cercando informazioni su internet circa gli orari e i giorni di apertura, ho iniziato a riscontrare i primi problemi: è impossibile contattare qualcuno che si occupi della Palazzina Cinese. Nel sito del Comune ho trovato una pagina dedicata alla palazzina con due numeri in fondo: il primo non funzionante (091524003) e il secondo (800894318) non mi ha saputo aiutare, dicendomi che questo fosse il numero della Regione e che non sono loro ad occuparsi della palazzina ma il comune di Palermo. Leggendo le recensioni su Google Maps ho notato che molti ultimamente si lamentano del fatto che la Palazzina sia chiusa, senza apparente motivo. Cercando su Internet, negli ultimi giorni sono spuntati diversi articoli e segnalazioni riguardo lo stato di abbandono della palazzina e la domanda è sempre la stessa: perché è stata abbandonata a sé stessa?