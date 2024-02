Ci sono sempre auto che transitano nel tratto di strada compreso tra Villa Niscemi e la Palazzina Cinese. Il tutto fra bimbi in bici, famigliole,0 podisti amatoriali... Ma la strada è pedonale per tutti o no? Forse i dipendenti che lavorano alla Palazzina Cinese o nel museo attiguo sono esentati? Se sì come riconoscerli e perché?