"Pagare 500 euro di Tari ed avere Bellolampo davanti alla porta di casa"

Sono un cittadino di Palermo, zona Borgo Nuovo, via Alia e pago 500 euro di Tari all'anno. Come si evince dalle foto ho una discarica davanti al portone di casa. Mi rivolgo al presidente Todaro della Rap ed al sindaco, chiedo loro di prendere provvedimenti per eliminare tutta questa spazzatura e tutto questo degrado a Palermo. Spero che l'azienda veramente faccia presto nell'assumere questo nuovo personale molto più giovane e molto più efficiente in modo da dare una bella ripulita a tutta Palermo. Non penso che con i 46 autisti e 106 operai si riesca mai a sistemare Palermo. Ribadisco: sono stanco di pagare ed avere una delle vasche di Bellolampo davanti casa.