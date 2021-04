Padiglioni Fiera del Mediterraneo sgombri di domenica: "Paura Astrazeneca?"

Ecco come si presenta il padiglione Fiera durante la giornata di domenica: quasi vuoto, addirittura all’accettazione degli ottantenni non c’era nessuno. Purtroppo l’ostracismo del vaccino Astrazeneca, unita alla diffidenza dell’80% della popolazione siciliana che lo rifiuta, non aiuta la campagna vaccinale ad avere quella accelerazione importante,e la domenica è davvero sconfortante aver visto il padiglione sgombro e l’organizzazione della Croce Rossa e dell’ Esercito ad aspettare i palermitani fino a mezzanotte, che invece molto probabilmente preferiscono il divano di casa al vaccino.