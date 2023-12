Via Don Orione · Montepellegrino

Ci troviamo in via Don Orione: ecco una bella iniziativa del liceo Ninni Cassarà per restituire un po' di decoro ad una strada oggetto di abbandono di rifiuti di ogni genere. Attraverso l'istallazione di oggetti di recupero si cerca di dare un esempio a tutti gli incivili che cercano di rovinare la nostra città.