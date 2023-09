Osservazioni su come gestire i contenitori per la raccolta differenziata

Gallery





Avendo trovato nella propria proprietà giorno 27/09/2023 i contenitori, di cui alle foto sopra, riposti dal personale della RAP che ha erroneamente introdotto in proprietà privata, superando il cancelletto di ferro fornito di manuale chiusura nel vialetto di accesso a quattro unità (villini) indipendenti uno dall'altro di acqua, luce e altri servizi, in Via Schillaci 57 (strada priva di marciapiede e temporaneamente priva di illuminazione pubblica), riteniamo necessario avere precise indicazioni per conferire correttamente detti servizi. In breve, qualora l'Ordinanza dovesse essere confermata, precisare a chi deve provvedere alla raccolta dei conferimenti delle quattro unità e a quale titolo. Precisare dove allocare il contenitore il giorno previsto per il ritiro programmato dalla RAP, e a chi conferire l'incarico di provvedere alla normale manutenzione (lavaggio e trasporto) dei contenitori. È stato verificato da organi preposti questo aspetto nei luoghi? Tenendo conto che già paghiamo l'onerosa tassa dei rifiuti, sarebbe stato opportuno disciplinare meglio le attuali locazioni con la semplicissima applicazione di opportune recinzioni, punti di lavaggio, servizi di telesorveglianza, manutenzione periodica dei contenitori, e degli stalli contenenti i singoli cassonetti, consegnando alla cittadinanza un servizio già collaudato in altri piccoli comuni siciliani. Considerando che è sempre possibile verificare come altre Nazioni hanno affrontato e risolto simili problemi prima di Palermo, e non creando i grossi disagi che si propinano già in altre città come Catania, e non solo. Angelo D'Armetta 28/09/2023