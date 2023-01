In attesa per un cambio pediatra, l'addetto va via prima dell'orario nonostante fossi dietro alla porta

Stamattina sono stata all'Asp dell'ospedale Enrico Albanese e dopo 2 ore e mezza di attesa per un cambio pediatra (servizio online non funzionante, perché ho cercato di farlo anche da là), l’impiegato - nonostante il foglio appeso davanti alla porta (foto allegata), alle 13:24 ha avvertito che avrebbe fatto l’ultima operazione - anche se davanti alla porta eravamo io e un’altra signora. Alle 13:38 era bellamente fuori dal suo ufficio, con casco e giubbotto al seguito, dicendo che “non aveva fatto una pausa dalle otto” e quindi non era disposto ad eseguire due, ripeto due operazioni al computer. Ci ha, insieme all’imperativo della Vigilpol, invitate ad uscire. Non facendo il suo dovere, considerato che il suo servizio finisce alle 13:45.