"Lo stop dei concorsi calpesta la dignità lavorativa degli Oss"

"Sono un Oss e come molti altri colleghi sto vivendo l'ennesima ingiustizia di in sistema governativo allo sfacelo. Siamo stati un'altra volta privati della nostra possibilità di esercitare la professione per la quale abbiamo dato noi stessi. Siamo stati ancora una volta testimoni di un furto autorizzato da quel governo siciliano che ha la responsabilità di aver cura dei lavoratori. La decisione dell'assessore alla Sanità di annullare il bando di graduatoria per Oss del Policlinico di Palermo è stato l'ennesimo schiaffo. Ci eravamo illusi di potere esercitare la professione nella quale crediamo e ci viene sottratta ancora una volta la dignità lavorativa. Le istituzioni sapevano che c'erano lavoratori precari immessi nel sistema per l'emergenza Covid, non è un tema nuovo. La decisione tardiva della Regione per arginare un problema ne crea un altro, per stabilizzare dei lavoratori ne penalizza altri. Ci appelliamo al buon senso dell'assessorato alla Sanità e alla persona dell'assessore Volo chiedendo che riveda la sua decisione".

