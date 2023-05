Quell'ospedale abbandonato da decenni in via Ingegneros: "Diventi un parco, uno spazio di tutti"

Gallery



Da anni, decenni forse anche più, questo polo d’eccellenza per l’ottica risulta chiuso e in completo stato di abbandono. Si trova in via Ingegneros, vicino a viale Strasburgo, in pieno centro abitato. All’amministrazione comunale, al sindaco Roberto Lagalla nonché all’assessore Maurizio Carta chiedo che qualcosa venga fatta, per esempio realizzando un parco o una struttura fruibile all’intera cittadinanza. Con la speranza che quanto fatto per l’ecomostro presente in via Decollati possa essere fatto anche qui. Restituiamo spazi come questi all’intera città, può nascere una scuola, un ospedale, un polmone verde per dare luce a questo pezzo di città. Grazie mille per l’attenzione.