"1° novembre, cimitero dei Rotoli: ecco la situazione..."

Carissimo sindaco di Palermo la volevo ringraziare. Oggi ci siamo recati al cimitero a commemorare i nostri parenti e non siamo potuti entrare per via delle piante, erbacce, una puzza esagerata, spazzatura ovunque. Tutto il personale davanti alla porta a guardare e non fare nulla per tenere il cimitero pulito e sistemato. Non è giusto trattare cosi le persone defunte, quello non è un cimitero, un luogo dove si puo pregare, non si posso piangere i nostri defunti che vergogna. Che schifo, cosa dobbiamo fare per essere rispettati, cosa dobbiamo fare? Attendo risposte.