Uffici comunali chiusi per ferie e prenotazioni impossibili: "E' un inferno, lasciate ogni speranza voi ch'entrate"

Dopo aver ricevuto una raccomandata dal Comune - settore Entrate e tributi - per sanzioni a detta loro dovuti a omessi, parziali o tardivi pagamenti, giorno 27 dicembre 2022 mi sono recata in orario di ufficio alla delegazione comunale del mio quartiere, ovvero quella di via Monte San Calogero per chiedere chiarimenti ed eventuali rettifiche.

Arrivata lì risultavano aperti solo gli uffici al piano terra, cioè quelli dell'Anagrafe; mentre gli altri uffici, in base a quanto mi ha riferito uno dei due portieri, erano chiusi perché tutti gli impiegati in ferie!

Pertanto soo stata invitata a tornare dopo il 10 gennaio! Dietro mie rimostranze l'altro portiere mi ha consigliato di prendere un appuntamento telefonico. Peccato però che il numero che mi è stato dato risultava muto. Sono dovuta tornare a casa con le pive nel sacco.

Riflessione: se gli uffici comunali funzionano così non dobbiamo meravigliarci del disordine e del caos che regna nella nostra città. Per concludere non si può fare a meno di pensare che il Comune è a caccia di soldi perché raccomandate simili alla mia sono arrivate a molte persone.

Non è finita. Se poi volete prendere un appuntamento online con l'area delle Entrate e tributi comunali - servizio Tari - di piazza Giulio Cesare dovrete aspettare due mesi. Che dire? L'iscrizione dantesca sulla porta dell'inferno "lasciate ogni speranza voi ch'entrate" si potrebbe riferire bene agli uffici del Comune di Palermo.