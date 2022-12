Civico, odissea al pronto soccorso: "In attesa 8 ore con una vertebra fratturata e blocco cervicale, poi ho detto basta"

Domenica scorsa mi sono recata al pronto soccorso dell'ospedale Civico. Ero caduta ed avevo violentemente battuto il petto: un dolore atroce che mi impediva di tossire ed anche respirare.

Quando sono arrivata, attorno alle 14, mi è stato assegnato un codice verde. Sono stata in sala d'attesa ben 8 ore con un solo medico che doveva gestire ambulanze e arrivi in continuazione. Ho supplicato per avere un antidolorifico, per essere visitata, ma nulla.

I codici gialli si accumulavano e io ero sempre la prima dei codici verdi. Alle 22 ho detto basta! Stavo malissimo e non riuscivo più a mantenere la posizione seduta.

Il giorno dopo mi sono recata a fare una radiografia ed una consulenza ortopedica. Risultato? Terza vertebra fratturata e blocco cervicale con cervicobrachialgia. Concordo con il fatto che i codici gialli abbiano la priorità, ma chi assegna i codici ne ha le competenze? E poi: non è irrazionale che un solo medico gestisca il pronto soccorso?