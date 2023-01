Odissea per il cambio di pediatra all'Enrico Albanese: "Utenti abbandonati"

La salute è un diritto fondamentale per ogni essere umano. Nella pratica però è una continua lotta cercare di renderlo tale, una vera e propria odissea.

Gli uffici dedicati al cambio del medico, del pediatra e alle esenzioni del Pta Enrico Albanese sono espressione del disinteresse del personale verso gli utenti. Dopo essermi recata lì di prima mattina per trovare un nuovo pediatra per mio figlio - la precedente è andata in pensione senza nessun avviso - c'erano 40 persone davanti a me e un solo operatore "attivo".

Sono stata costretta a tornare indietro perché dopo un'ora e mezza erano stati chiamati allo sportello solo 4 utenti. Ho provato quindi la strada online: tre richieste, tutte respinte.

Una settimana fa sono tornata nuovamente all'Enrico Albanese. Mi sono presentata alle 7,50 del mattino, anche se l'orario di lavoro inizia alle 8,30. Alle 9,25 l'unica dipendente presente era comodamente seduta dietro alla sua scrivania: dopo diversi solleciti, ha esordito riferendo un problema nei servizi informatici, ragion per cui non aveva ancora cominciato a lavorate. Subito dopo ha precisato che alle 13,30 l'ufficio avrebbe chiuso i battenti.

Esasperata per la situazione, mi sono recata alla direzione sanitaria per un reclamo, ma naturalmente, all'entrata mi è stato risposto che non è la sede adatta. Cerco quindi soluzione bussando ad altre porte. Ho così trovato un impiegato che si è degnato di ascoltarmi ed ha avuto pietà per le lacrime che ininterrottamente sono comuinciate a scendermi dal viso e, come per miracolo, in due minuti è saltato fuori il pediatra per mio figlio.

I sistemi informatici non erano forse gli stessi? Io sono andata avendo ottenuto l'assegnazione del pediatra, ma quanta pena per le decine di persone - molte anziane - che sono rimaste nella sala d'attesa, letteralmente abbandonate dal personale. Ricordo a tutti che il loro stipendio deriva dalle tasse pagate da gente onesta come la sottoscritta.

Chiara Beninati