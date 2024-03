"La mia odissea per il bonus idrico, 7 mesi d'attesa e la beffa del calcolo sbagliato: ora dovrò tornare all'Amap"

"Non sono bastati 7 mesi di attesa, diversi reclami e altrettante pec per ottenere ciò che mi spetta. La mia odissea per avere riconosciuto il bonus idrico, che doveva essere erogato in automatico con la compilazione dell'Isee, inizia a luglio 2023. Dopo aver contattato l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ndr) ho appreso che l'Amap, ente erogatore, aveva bocciato il bonus pur avendo un Isee inferiore a 9.530 euro, unico requisito per avere il contributo previsto. Tramite l'Arera ho fatto ricorso e finalmente lo scorso novembre mi hanno riconosciuto il bonus, imputando l'errore ad un problema informatico, ovvero 'la mancata trasmissione dei dati degli aventi diritto da parte dell'autorità competente'. Oggi dopo 7 mesi ho ricevuto il bonifico con il bonus ma - udite udite - l'Amap ha sbagliato il calcolo. La beffa consiste nel fatto che la somma è stata quantificata su un nucleo familiare di tre persone, mentre la mia famiglia è composta da 5 componenti. Dovrò adesso tornare allo sportello dell'Amap in via Volturno, dove c'è gente che si mette a turno sin dalle 4 del mattino, e ripresentare l'Isee nella speranza che stavolta venga calcolato l'importo esatto".

Rosario Cortegiani