Gli obelischi della memoria sulla A29 sono al buio totale da tantissimi mesi, per non dire anni! Sono spenti sia i fari che illuminano i nomi dei caduti e sia quello in alto col logo dello stato italiano. Quello che vedete nella foto è l'obelisco lato mare direzione Trapani: si vede a malapena solo perché ha un lampione vicino, quello invece lato monte direzione Palermo non si vede completamente.