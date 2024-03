"Marciapiedi di via dei Cantieri impraticabile: o sai volare o ti impantani!"

Come dovrebbe passare un cittadino costretto sulla carrozzina o una mamma con il bimbo in passeggino, senza impantanarsi? Questo tratto di marciapiedi di via dei Cantieri è praticamente sempre pieno di melma più o meno fangosa (in funzione della pioggia) e immondizia di varia natura. A meno che non si sia in grado di volare, si è praticamente costretti a scendere in strada, in un tratto molto trafficato e con spazi in carreggiata molto ristretti, che mettono in pericolo i cittadini che vogliono dirigersi o provengono dal semaforo con via Monte Pellegrino. Credo che una colata di asfalto e una spazzata periodica risolverebbe il problema. Ma non sono io a dover trovare una soluzione.