"Nuovo McDonald's in corso Calatafimi? Ancora più caos all'incrocio con viale Regione..."

Leggo che un nuovo fast food della catena Mc Donald sarà realizzato nell'area ex Amato ceramiche. Possibile che in questa città nessuno pensi ai reali bisogni della cittadinanza. In questa circoscrizione mancano tutti i servizi aggregativi sia per i giovani che meno giovani. niente impianti sportivi, nessuno spazio ludico per piccoli e grandi, Unico impianto la pista di pattinaggio. Esistono spazi verdi in via dei Fiori in completo stato di abbandono. L'incrocio con viale della Regione sarà interessato ai lavori di prolungamento della linea tranviaria, aggiungendo caos a caos. Che cosa proponiamo: un nuovo fast food, come se un zona non ne esistessero degli altri.