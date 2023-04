Gallery







Segnalo la situazione attuale in via Cavour, angolo via Villaermosa, da quando è stato invertito il senso di marcia in quest'ultimo tratto. I veicoli che si immettono in via Cavour svoltano a sinistra (ignorando l'obbligo a destra) bloccando l'incrocio e di conseguenza il traffico si ripercuote sull'intera via.