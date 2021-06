Via Francesco Maria Alias · Uditore-Passo di Rigano

Via Francesco Maria Alias · Uditore-Passo di Rigano

Come segnalato ieri, oggi altri rifiuti sono stati gettati nella discarica abusiva di via Alias. La novità sono reti e materassi. Siamo abbandonati ma l'importante è richiedere i tributi per servizi fatiscenti!!!!!!