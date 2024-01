Via Emilio Greco strapiena di rifiuti: "Fra poco non potremo più dare da mangiare ai gatti"

Gallery







Come referente di Colonie Feline Palermo segnalo che dal 24 dicembre non è stato più attivo il servizio di ritiro della spazzatura in Via Emilio Greco. I volontari che ci occupiamo di cibare i gatti della nostra colonia a breve ci ritroveremo l'accesso ad una postazione di gatti chiuso dai rifiuti che vengono abbandonati sulla strada di contro i gatti resteranno senza cibo.

Considerato che rendiamo un servizio gratuito al Comune per la gestione dei randagi chiediamo che con la massima urgenza venga ripulita la zona, anche perché il cattivo odore va aumentando giorno dopo giorno. Anche il contenitore verde posizionato per la raccolta degli indumenti appare per metà sommerso da tutta la spazzatura e quindi inutilizzabile.

Stesso problema di rifiuti si presenta sempre nella stessa via Emilio Greco, quasi di fronte al Penny Market dove la spazzatura occupa gran parte della carreggiata, e dal mese di agosto non si provvede mai a ripulire una parte della strada dai rifiuti buttati al di fuori dei cassonetti, nonostante innumerevoli segnalazioni e che macerando hanno creato un odore nauseabondo.