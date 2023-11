Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A causa del nubifragio che si è abbattuto ieri sera su Palermo la via Castelforte, dove sono residente, si è trasformata in un fiume (come si vede nel video allegato). In più le auto che corrono, ma anche il bus, contribuiscono ad allagare ancor di più le terrazze delle case, rischiando di far entrare ancor più acqua nelle case delle persone.