Immondizia, immondizia ovunque: "Palermitani miei, non auguri di buon anno a tutti noi"

Non è un caso se a Palermo è stata attribuita la 95 esima posizione (su 107) nella classifica per la qualità della vita delle città italiane elaborata dal "Sole 24 ore". D'altronde chi ci amministra invece di pensare in qualche maniera a risolvere le problematiche che affliggono questa città continua ad affabulare la platea di turno con la narrazione di una "favolosa" Palermo del futuro. A loro dico solamente che vivendo nel presente mi sento profondamente mortificato (a causa loro) nel dover giustificare questo squallore a mio figlio di 11 anni, immortalato proprio sotto casa nostra la sera di San Silvestro. Non auguri di buon anno ai responsabili di tutto questo!