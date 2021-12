Via Holm alla Noce è un'oasi della... inciviltà

Gallery





Da anni ormai il tratto di strada di via Holm compreso tra gli angoli con via Scobar e via Montuoro, è diventato un luogo in cui senza pudore viene scaricato di tutto: dal mobilio fino agli scarti delle delle attività commerciali.

Io ed altri cittadini ci battiamo affinché si rispetti la raccolta differenziata e non si abbandonino i rifiuti sui marciapiedi, ma a così tanta inciviltà si associa anche una pressoché nulla attività di controllo. In quell’angolo maledetto tra via Holm e via Montuoro dove numerosi panormosauri riversano rifiuti, sarebbero sufficienti delle telecamere o delle foto trappole il cui costo verrebbe recuperato nel giro di poco tempo vista la mole di gente da poter sanzionare.

Forse non interessa a nessuno, forse è piacevole pulire solo per fare un po’ di passerella salvo poi dimenticarsi della radice del problema, ci sono tanti forse ma l’unica cosa certa è che non smetterò mai di sottolineare e segnalare lo scempio ed il degrado che attanagliano questo quartiere.

Valerio Alfano