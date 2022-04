Noce a lutto, morti a 18 mesi di distanza Don Pinuzzu e la moglie Rosa Ciani

"Sono uno dei tantissimi nipoti di Don Pinuzzu e la moglie Rosa Ciani, questa meravigliosa coppia che ha donato tanto amore ai figli e ai nipoti. Martedì mattina alle 4:30 si è spento don Pinuzzu, a distanza di 18 mesi dalla moglie, lasciando un bellissimo ricordo ai familiari e a tutto il quartiere Noce. Era una coppia d'altri tempi con valori e principi che si sono persi in questi ultimi anni. Li volevo ricordare perché erano molti conosciuti nella zona della Noce avendo avuto per molti decenni una bottega in via Domenico Lancia di Brolo gestita anche dalla cara e tanto amata moglie e dai figli".