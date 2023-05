in

Ancora una volta ci ritroviamo una carcassa di motorino in esposizione, quasi davanti al portone di casa. Lo segnaliamo nella speranza che venga rimossa.

Via Nicola Balcescu, 7 · Noce

Noce, la carcassa di un motorino in esposizione in via Nicola Balcescu