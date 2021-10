Asfalto nuovo in viale Margherita di Savoia, ma mancano le strisce: "Le auto sfrecciano, difficile attraversare"

Gallery











Giorni prima del giro di Sicilia del 29 settembre è stata ripristinata e riasfaltata viale Margherita di Savoia (zona Valdesi) per facilitare il passaggio dei ciclisti visto le condizioni pietose della strada. Ma hanno "dimenticato" di ricollocare le strisce pedonali, importantissime in quanto nelle vicinanze si trova una scuola elementare. Oltre che per i bimbi, difficile attraversare anche per residenti e turisti: le auto sfrecciano, facilitate anche dall'asfalto rifatto. Già era difficile attraversare con le strisce figuriamoci ora!! Il viale, tra le altre cose, è molto trafficato.