Via del Bastione: "Rifiuti e immondizia, i turisti pensano di essere nel set di un film sul degrado"

Via del Bastione · Palazzo Reale-Monte di pietà

Via del Bastione, strada che costeggia Palazzo dei Normanni, di transito verso piazza del Parlamento. Ecco come si presenta, giornalmente, questo tratto di strada, transitato costantemente anche dalle forze dell’ordine, Questura. Ci chiediamo quando tutto questo finirà, chi dovrà pulire, chi dovrà vigilare e chi dovrà emettere delle sanzioni. Intanto i turisti passano, fotografano e pensano di essere in un set cinematografico sul degrado!