Via Sciuti: quel gabbiano con l'ala rotta in mezzo alla strada, l'indifferenza e il rimpallo di responsabilità

Scrivo per raccontare un fatto che mi fa rendere conto ancor piu' di quanto dilaghi l'indifferenza e il menefreghismo generale. Abbiamo trovato (io, la mia compagna e i ragazzi che lavorano in un locale) un gabbiano con l'ala rotta in via Sciuti, zona altamente trafficata. Questo animale oltre ad essere ferito e necessitare di cure, rappresenta un grave pericolo per i mezzi che sfrecciano inesorabilmente, tanto che un motore stava per cadere.

Da comune cittadino, io e i presenti ci siamo premurati subito a chiamare diversi enti in cerca di aiuto tra cui: 1) Chiamiamo il numero unico delle emergenze che ci indirizza alla forestale 2) Forestale, che ci risponde che si occupano solo di rapaci e ci consigliano di portare il gabbiano a casa e portarlo dal veterinario o di chiamare la LIPU (la prima opzioni non e' fattibile) 3) Chiamiamo la LIPU che a quanto pare non si occupa di gabbiani e ci consiglia di rivolgerci nuovamente alla forestale 4) Chiamiamo i vigili del fuoco, i quali non si occupano di questo e ci indirizzano alla forestale 5) La forestale reitera che si occupano solo di rapaci e di chiamare la municipale o di avvolgere il gabbiano con una coperta, portarlo a casa e l'indomani portarlo dal veterinario 6) la municipale ci rimbalza alla forestale dicendo che e' di competenza loro.

Abbiamo fatto presente il potenziale pericolo e che gia' uno scooter ha sfiorato l'incidente.Io dico, davanti a questi fatti di sicurezza pubblica oltre a chiamare e denunciare, che altro si può fare? Onestamente non mi aspettavo cosi poca collaborazione da parte di chi ci rappresenta e dovrebbe garantire la sicurezza pubblica nonché tutelare gli animali. Mi auguro che in qualche modo questa mail possa dare visione ad un problema e magari indicare i comuni cittadini come comportarsi in situazioni analoghe. Grazie in anticipo Domenico Cucinotta