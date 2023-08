"In una città devastata dagli incendi, quei fuochi per la Madonna del Lume sono solo inciviltà"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di protesta dell'associazione Comitati civici Palermo, sottoscritta da Giovanni Moncada (Comitato piazza Magione), Pellegrino Mulè (Amare Cantieri), Francesco Raffa (Comitato civico Pagliarelli ), Dario Pagliarelli (Speranza Green) e Carmelo Sardegna

Ieri sera, lunedì 30 luglio, dalle 23.30 fino alle 23.50, il nostro quartiere in zona città universitaria è stato letteralmente sconvolto dal frastuono assordante di giochi pirotecnici al limite della follia, che sono stati uditi anche in zone ancora più lontane. Neanche in occasione dei festeggiamenti per Santa Rosalia si è assistito ad una cosa del genere. Nel cuore di una città ancora piegata e ferita dai recentissimi incendi, con l'atmosfera pesante e inquinata, con i nervi di tutti messi a dura prova da giornate torride e difficilissime, è stato veramente assurdo essere costretti a subire, senza poter apporre alcuna difesa, interminabili minuti di fortissime esplosioni che hanno pure fatto temere il peggio.

Persone anziane, bambini, animali domestici letteralmente terrorizzati. Ci siamo chiesti in tanti chi avesse potuto autorizzare una cosa del genere, in questi giorni di lutto e disagi per tantissimi cittadini che proprio a causa del fuoco hanno perso tutto. Oggi apprendiamo, increduli, che si è trattato dei festeggiamenti per la Madonna del Lume, alla Zisa, in pieno centro abitato, spettacolo patrocinato da Curia, Comune di Palermo e Regione Siciliana. Tutto senza alcuna sensibilità né pudore verso le recenti catastrofi, con l'aria irrespirabile e con tanta gente che sta veramente male.

Anche in altri anni si è dato corso a tali spettacoli esagerati, ma in un clima cittadino decisamente diverso da quello attuale. E non è stato un evento "imprevedibile" in quanto organizzato ed autorizzato da tempo. Questo non lo chiameremmo affatto "cristianesimo", né devozione verso i santi, questa è una manifestazione di palese inciviltà.

Soldi e risorse che andrebbero destinati a cause più caritatevoli sono stati letteralmente bruciati in nome di un esibizionismo sfrenato fuori luogo e fuori tempo. Chiediamo a chi di competenza se siano state fatte le opportune valutazioni prima di concedere i permessi, in una città martoriata dai continui fuochi pirotecnici fuori controllo ad ogni ora del giorno e della notte. Ma questo, patrocinato dalle più altre cariche della città, della Regione e della Chiesa, no, non lo possiamo accettare. Ci aspettiamo le vostre scuse alla cittadinanza intera.