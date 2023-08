"Nel cuore di un disabile": giovane di Carini apre un canale YouTube

Mi chiamo Giovanni e sono un ragazzo disabile di Carini, vorrei parlare del mio progetto "Nel cuore di un disabile". Un progetto dedicato ai disabili, voglio dimostrare che una persona disabile è in grado di fare tutto ciò che riesce a fare una persona che non ha disabilità. Siccome spesso veniamo discriminati, vorrei dare spazio a delle uscite in modo da riuscire ad avere la libertà dato che molte volte le persone disabili rimangono chiusi in casa.

E poi vorrei creare delle serate dove una persona disabile può dimostrare il suo talento, perché tutti abbiamo un talento nascosto. Vorrei organizzare delle gite per fare visitare luoghi che non hanno mai visto e farli divertire e poi voglio dedicare spazio ai viaggi, perché a volte le persone con disabilità non possono viaggiare perché manca un aiuto che permette di viaggiare. Ho appena aperto il mio canale YouTube che si chiama appunto "Nel cuore di un disabile". Qui dimostrerò tutto quello che faremo. Se ci sono associazioni che vogliono collaborare per me è sempre un piacere.