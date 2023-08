Desidero segnalare l'assoluta necessità di una rotatoria dove evidenziato in foto. Siamo al bivio di Villabate andando verso Palermo, di fronte al bar Santa Rosalia. Serve un provvedimento per veicolare il traffico: purtroppo il palermitano, senza rotonda, in incroci come questi riesce a bloccare le auto tipo tetris! Sono certo che chiunque passi da lì sia d'accordo all'istallazione di una rotonda.