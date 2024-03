Caos e traffico in zona porto: "E' così ogni volta che arriva una nave da crociera"

"Quando, quando, quando". Prendiamo in presto la famosa canzone di Tony Renis per dire che ogni volta che arriva una da crociera (tanto elogiate dal presidente della Regione) scatta puntalmente il caos nella zona del porto e per domandare: "Quando si deciderà di imporre all'autorità portuale di farsi carico delle infrastrutture necessarie ad accogliere i croceristi all'interno del porto?". Tra divieti di sosta disattesi; file interminabili di camion in via dell'Arsenale; pullman, taxi e carrozze in via Crispi; vigili urbani, ovviamente a spese del Comune, che cercano come meglio possono di gestire questa grave carenza, i disagi per i cittadini sono tanti. Non ci resta che cantare: "Dimmi quando tu verrai, dimmi quanso, quando, quando... Sempre troppo tardi!".