Navetta Amat a Mondello: "Fino ad un'ora per andare da Valdesi a Piano Torre"

La navetta numero 84 - che collega circolarmente Piano Torre a Valdesi - è stagionale e gratuita e dovrebbe assecondare un'immagine di vocazione turistica di Mondello. In realta è un'esperienza da incubo, con attese che vanno da 40 minuti a un'ora, dato che, dei due piccoli bus assegnati in questo periodo ne circola solo uno, essendo spesso disponibile un solo autista.

Il servizio offerto prevede un capolinea al parcheggio Galatea con soste di almeno dieci minuti tra una corsa e l'altra e quando le navette sono due bisogna al capolinea trasbordare da una navetta ad un'altra. In buona sostanza per realizzare un trasferimento da Piano Torre a Valdesi occorre almeno un'ora. Chiedo al Presidente dell'Amat Michele Cimino di riconsiderare lo spreco di risorse aziendali, per riconsiderare questo esempio di inefficienza che danneggia i malcapitati costretti a utilizzare queste navette. La soluzione potrebbe trovarsi consentendo l'accesso gratuito ai bus di linea all'interno del perimetro che collega Piano Torre a Valdesi.