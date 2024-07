"Natura e munnizza: da più di un mese questo cestino di via Guido Rossa non viene svuotato"

Da più di un mese questo cestino in via Guido Rossa non viene svuotato, ci sono solo sacchetti con escrementi di cani che con il caldo la puzza si muore. Per non parlare di questi fiori che una volta seccati fanno scivolare diventando pericolosi. Cosa si deve fare per avere la strada pulita? Abbiamo fatto anche segnalazioni alla Rap senza alcun risultato. Solo una parola. Anzi due, schifo e degrado