Da Grosseto a Palermo, i 100 anni della nonna Nada

Nada Moneti nasce il 27 giugno 1923 da papà Nello Moneti e Beatrice Oliveri a Grosseto, città natia del padre. Lei è la quinta di sei figli: Alessandra, Vera, Spartaco, Nestore e Ennio. Poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale il padre si rifiuta di iscriversi al partito fascista e per questo gli vengono tolti il lavoro e i sussidi. La famiglia così cerca rifugio presso alcuni parenti della madre che vivevano in Sicilia. Nada ha solo 17 anni quando arriva a Carini e dopo qualche anno si trasferisce con la famiglia a Palermo. Dal balcone accanto a quello di casa sua conosce Riccardo, un giovane ragazzo alto e affascinante col quale comincia a dialogare. Riccardo racconta a Nada che aveva la gamba fasciata a causa della scheggia di una bomba che lo aveva ferito e che militare arruolato, quasi al termine della seconda guerra mondiale, aveva attraversato tutta l'Italia a piedi, da Nord a Sud, per potere tornare dalla sua famiglia a Palermo e che per potere traghettare aveva venduto le sue scarpe. Tra una chiacchiera e un’altra nasce un’amicizia fatta di racconti, confidenze e passioni condivise. I due si scambiano anche libri tramite il balcone e proprio in mezzo a uno di quei libri un giorno Nada trova la lettera in cui Riccardo le dichiara il suo amore. Si sposano nel 1948, nel 1950 nasce il primogenito Maurizio Maniscalco e dopo un anno la seconda figlia Adriana Maniscalco. Nada e Riccardo vivono una vita fatta di famiglia e lavoro: Riccardo lavorava presso il Municipio di Palermo e dopo qualche anno inizia una lunga carriera come corista al Teatro Massimo. Nada lavora allo sportello di un ufficio postale. I parenti raccontano la sua allegria fatta di battute in accento toscano, la sua bravura nel cucinare e la sua pazienza nel fare da mediatrice col marito Riccardo, uomo poliedrico dalle mille passioni, a volte severo ma dal cuore buono. Nel 2020 arrivano mano nella mano fino a 72 anni di matrimonio ma in quell’anno Riccardo lascia questo mondo e Nada, senza più il pilastro della sua vita, oggi vive a casa sua insieme alla figlia e al genero Valerio che si prendono cura di lei con amore. Nada oggi compie 100 anni. E’ in buona salute e si gode la compagnia della famiglia. Non è più la Nada briosa di un tempo ma il suo sguardo trasmette ancora l’amore che prova per i suoi figli, i nipoti e i pronipoti.