La moda della musica a tutto volume in barca: "Così stare in spiaggia diventa un inferno"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riceviamo e pubblichiamo

Da alcuni anni ormai in Sicilia va di moda mettere la musica in barca sotto costa a volume altissimo. Succede a Mondello, a Terrasini, a Sferracavallo… Sulla spiaggia dove ci troviamo noi, accanto al Castello di San Nicola l'Arena è il caos totale: 4, 5, 6 canzoni suonate tutte contemporaneamente a volume stratosferico creano l'effetto "fiera". Canzoni napoletane, techno, disco, neomelodica, Raffaella Carrà remix, tutte contemporaneamente. Non si può resistere neanche 2 minuti. Immaginate per tutto il giorno.

La musica è talmente alta che si sente anche a 2 chilometri di distanza. Pensate a 100 metri: si impazzisce. La capitaneria di porto non interviene. Le altre forze dell'ordine dicono di non avere le competenze per intervenire. Eppure le barche sostano a 100 metri dalla battigia violando il codice della navigazione che invece prevede una distanza minima di 300 metri. In più, tra le barche in rada scorrazzano pericolosamente delle moto d'acqua, anche con 3 o 4 passeggeri a bordo, che impennano persino in mezzo ai bagnanti. Sembra una scena da inferno dantesco. I turisti stranieri sono allibiti e disgustati. Sembra proprio che lo Stato (e l'educazione) qui non siano mai arrivati. Siamo nel Terzo mondo. Aiuto!