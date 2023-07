Vorrei visitare il Museo Falcone e Borsellino a Palermo ma non esiste un contatto telefonico. Al centralino del Tribunale cade la linea dopo il primo squillo. Alle e-mail non rispondono. Sono giorni che provo inutilmente. Assurdo . Mi piacerebbe sapere orari, info per guida e biglietti. Che devo fare secondo voi ? Grazie