L'arte colora viale Michelangelo

Percorrendo i 2,5 chilometri dell’alberato viale Michelangelo ci si imbatte in colorati murale. Da questo mese hanno dato personalità ai lunghi muri grigi, le diverse pitture. Più che ritrarre “la rivoluzione per la città” rispecchiano la filosofia di un linguaggio spregiudicato. Il gatto dagli occhi giallo fluorescenti, come fari illuminano il viale nella notte, suscitando in ognuno di noi la speranza di una luce in fondo al tunnel. E alla fine l’autoritratto di un ragazzo, amico delle lumache che lo osservano, lo avvolgono, in una linea viva tra cielo e terra, come a ricordarci una frase di Fabrizio Caramagna sulle lumache “non importa dove vai e quanto tempo impieghi, lascia sempre una traccia di te”.