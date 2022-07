"L'app che mangia soldi e genera seccature: ho pagato la Ztl con PalerMobilità e ho beccato due multe"

Il Comune di Palermo in ambito informatico dovrebbe provare una sano rossore per la fallimentare gestione informatica, non ultimo l’attacco hacker con perdita di tati sensibili per migliaia di cittadini ignari. Molte app create dall’amministrazione locale hanno avuto annunci strepitosi e poi si sono rivelate prive di qualsiasi logica utilitaristica.

Eccovi l’ultima chicca… PalerMobilità. L'applicazione, lanciata con roboante orgoglio, è praticamente inutile. Mi sono arrivate in questi giorni due multe per accesso senza permesso nella Ztl, quando invece avevo regolarmente pagato proprio con l’app, che si era comunque stornata il denaro.

Risultato? Due giorni di trafila agli uffici dei vigili urbani per presentare modelli prestampati e fotocopie i modo da chiarire che non avevo commesso alcuna violazione e che era il Comune ad aver commesso... l'infrazione!