Movida selvaggia in via Chiavettieri: "Non riusciamo a dormire neanche con i tappi alle orecchie"

In via Chiavettieri ormai non si dorme più. La notte ci sono locali che mettono musica fino alle 6 del mattino. Esiste un regolamento contro la movida selvaggia che impone uno stop alla musica fino ad un certo orario, ma qui dopo l'1,30 di notte c'è musica ad altissimo volume, vendita di alcolici a tutti e noi residenti non riusciamo a dormire neanche con i tappi alle orecchie. Signor sindaco e signor comandante dei vigili urbani, è possibile far rispettare i divieti? Fare i controlli nelle prime ore della serata serve a poco, tutto accade a notte fonda. Non ne possiamo più!