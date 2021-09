"Voglio una città pulita per la mia nipotina"

Io non sono una turista e non mi rassegno anche adesso che ho una nipotina e finché avrò fiato io la voglio una città pulita dove non regnino l'indifferenza e la rassegnazione. I resti di un motorino ancora incatenato in strada e io non mi stancherò mai di scuotere le coscienze di tanti che come me amano questa stupenda città.

In centinaia a casa con il reddito di cittadinanza e una città da spazzare e disinfestare, tanti potrebbero fare da vigilanti contro chi sporca come se ,come se questa non fosse anche la loro casa.